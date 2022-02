รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 155 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Sukumvit Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมอมรากรุงเทพ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมอมรากรุงเทพ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Booking requests for Amara Bangkok Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร Amara Bangkok Hotel ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯห่างจากศูนย์การค้ามาบุญครอง 2.1 กม. ให้บริการที่พักพร้อมห้องอาหารที่จอดรถส่วนตัวฟรีและเลานจ์ส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักแห่งนี้ ได้แก่ บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการตั๋วและอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ ที่พักมีแผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงรูมเซอร์วิสและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้เข้าพัก ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมตู้เย็นกาต้มน้ำโถสุขภัณฑ์เครื่องเป่าผมโต๊ะทำงาน ห้องพักที่โรงแรมมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรีมีวิวเมือง ทุกยูนิตที่ Amara Bangkok Hotel มีพื้นที่นั่งเล่น มีอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลให้บริการทุกวันในที่พัก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยู่ห่างจาก Amara Bangkok Hotel เป็นระยะทาง 2.2 กม. ในขณะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซีไลฟ์แบงคอกโอเชี่ยนเวิลด์อยู่ห่างออกไป 2.6 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติดอนเมืองซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมไป 23 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการรับส่งเที่ยวเดียวจากสนามบินกรุงเทพหรือ DMK มายังโรงแรม

3 มื้อต่อวัน (เมนูพิเศษ)

ส่วนลด 15% สำหรับเมนู A La Carte Room service

ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่จำกัด (50 Mbps.)

เข้าถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสารแบบดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก

ให้การพยาบาลตลอด 24 ชม

Real-time Polym-eraase Chain Reaction (RT-PCR) 3 Swab สำหรับ Covid-19 ในวันที่ 0-1 วันที่ 6-7 หรือวันที่ 12-13

บริการรับ - ส่งไปกลับโรงพยาบาลฟรีตลอด 24 ชม

การประเมินเบื้องต้นฟรีผ่านวิดีโอคอล

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง