请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

The Tide Beachfront Siray Phuket 是一家现代化的酒店，位于泰国美丽的普吉岛普吉镇 Siray 区的水边。海湾俯瞰安达曼海碧绿的海水。 Siray 靠近城镇，是城市的一个宁静区域，充满轻松的当地特色，没有城市本身的喧嚣。在这里，您可以在渔村、私人别墅和向东延伸入海的山丘的环境中享受普吉岛宁静的一面。

酒店的一大亮点是清晨看海上日出，晚上看月亮升起。陡峭的海湾两侧树木繁茂的岬角让我们想起了皇家宝座，这一概念已经贯彻到酒店的部分设计中。 The Tide Beachfront Siray Phuket 的主题是平静、安宁和宁静的放松。