在苏梅岛四季度假村探索泰国悠闲的岛屿生活。在这里,您可以花几天时间探索被热带植物和平静的蓝色海洋环绕的原始沙滩,在我们的无边泳池边喝一杯清凉饮料,或者在您的私人甲板上放松,俯瞰田园诗般的暹罗湾 - 一切都可以想象得到。

便利设施/功能 非机动水上运动,包括皮划艇和单桨冲浪。

网球场,带游戏室的海滨别墅。

私人电影院、藏书丰富的图书馆

沙滩排球、足球和乒乓球。

Fitness facilities

