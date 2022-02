Four Seasons Resort Koh Samui, Таиланд - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Откройте для себя спокойную островную жизнь Таиланда в курортном отеле Four Seasons Koh Samui. Здесь вы можете провести дни, исследуя нетронутые песчаные пляжи, окаймленные тропической зеленью и спокойным синим морем, расслабляясь у нашего пейзажного бассейна с прохладным напитком или отдыхая на собственной террасе с видом на идиллический Сиамский залив - и все это со всеми мыслимыми удобствами.

Удобства / Особенности Немоторизованные водные виды спорта, включая каякинг и серфинг с веслом.

Теннисные корты, пляжный домик с игровой комнатой.

Частный кинотеатр, библиотека, полностью укомплектованная книгами.

Пляжный волейбол, футбол и настольный теннис.

Fitness facilities

