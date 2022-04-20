SAMUI TEST & GO

Santiburi 苏梅岛 - Samui Test & Go Hotel

Samui
9.1
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更新于 April 20, 2022
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Santiburi Koh Samui 可以说是苏梅岛最豪华的世外桃源，也是世界顶级酒店 (Leading Hotels of the World) 的成员，坐落在占地 23 英亩的热带棕榈花园中，河流缓缓蜿蜒至 300 米长的私人白色沙滩。所有 77 间由泰国设计的正宗别墅和套房都让人联想到古老的素可泰住宅，对自然栖息地有着深刻的认识和尊重，与周围环境融为一体，拥有美丽的木地板、华丽的连体家具和一个大的私人露台。在这里，长期服务的员工在轻松友好的氛围中提供最高水平的精致个人服务和真正的泰式款待，并随时准备提供无可挑剔的服务，如私人机场接送和旅游。客人可以全天享受免费的娱乐设施，如游泳池、网球场、儿童俱乐部和水上运动。在 Santiburi Koh Samui 探索专业服务和各种功能的结合。

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地址/地图

12/12 Moo 1, Mae Nam, Koh Samui, Thailand, 84330

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