Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与迈苏梅海滩度假村及水疗中心以优先方式,以及迈苏梅海滩度假村及水疗中心从你会直接收取货款。

Hotel Refund Policy Non-refundable, but flexible to change travel date before arrvial at least 3 days

这个度假村是海滨乐趣和放松的终极选择。度假村距机场仅 40 分钟路程,位于美丽的苏梅岛的西北端。游客友好的拉迈海滩和查汶海滩很容易到达,在安静的一天,酒店提供所有活动,但没有人群。这家豪华度假村包括三间餐厅、一个海滩俱乐部、两个游泳池、网球场和一个水疗中心。如果这还不够,还有一个健身中心、壁球场、蒸汽浴室,可以安排参观该地区一些最好的景点。商务中心和会议设施为需要一个安静的地方来完成一些适当工作的旅行行政人员提供了选择。对于终极的海滩奢华和真正愉快的假期,迈苏梅海滩度假村绝对是一个不错的选择。

Hotel Offer Brochure

