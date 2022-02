Four Seasons Resort Koh Samui, Thaïlande - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Découvrez la vie insulaire décontractée de la Thaïlande au Four Seasons Resort Koh Samui. Ici, vous pouvez passer vos journées à explorer des plages de sable immaculées bordées de verdure tropicale et de mers bleues calmes, vous prélasser au bord de notre piscine à débordement avec une boisson fraîche ou vous détendre sur votre terrasse privée surplombant l'idyllique golfe du Siam - le tout avec tout le confort imaginable.

Commodités / caractéristiques Sports nautiques non motorisés, y compris le kayak et la planche à pagaie.

Courts de tennis, maison de plage avec salle de jeux.

Un cinéma privé, une bibliothèque bien fournie en livres

Beach-volley, football et tennis de table.

Fitness facilities

