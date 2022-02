Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมกะรนปริ๊นเซส อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมกะรนปริ๊นเซส จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมกะรน ปริ๊นเซส ตั้งอยู่ใจกลางหาดกะรน หนึ่งในชายหาดยอดนิยมของภูเก็ต ที่พักอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 45 นาที และห่างจากป่าตอง 10 นาที โรงแรมตั้งอยู่ริมชายหาด มีร้านอาหารและบาร์ สระว่ายน้ำและอ่างน้ำวน สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก และร้านเครื่องประดับ บริการในสถานที่รวมถึงรูมเซอร์วิส บริการรถเช่า บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการนวดริมสระน้ำ และบริการซักรีด หากคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อย การเดินทางมาสปาก็อาจจะเป็นไปในทางที่ดี มีทุกอย่างตั้งแต่นวดแผนไทยและนวดน้ำมันไปจนถึงทรีทเมนท์ความงามหลากหลายประเภท เมื่อคุณก้าวเข้าสู่ภูเก็ต คุณจะไม่อยากจากไปเลย หากต้องการจองห้องพัก โปรดส่งวันเดินทางที่คุณต้องการและกรอกแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

