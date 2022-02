รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 16 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangpakok 9 International Hospital

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร Sukhothai Bangkok อันหรูหราเป็นสวรรค์ของสวนอันเงียบสงบใจกลางกรุงเทพฯให้บริการห้องพักกว้างขวางเป็นพิเศษพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและผ้าไหมไทย ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีโดยใช้เวลาเดิน 10 นาทีมีบริการสปาผ่อนคลายอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีและที่จอดรถฟรี สระว่ายน้ำกลางแจ้งและห้องอาหารแปดแห่งรอคอยผู้เข้าพัก ห้องพักและห้องสวีทปรับอากาศที่ The Sukhothai Bangkok มีพื้นไม้หรูหรามีทีวีจอแบนขนาดใหญ่แท่นวางไอพอดและเครื่องชงกาแฟ Nespresso ห้องน้ำในตัวทันสมัยมีอ่างอาบน้ำและฝักบัวแยกเป็นสัดส่วน Spa Botanica มีเมนูนวดผ่อนคลายและทรีทเมนท์ดูแลผิวหน้า หากต้องการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ผู้เข้าพักสามารถออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายตลอด 24 ชั่วโมงหรือเล่นเทนนิสและสควอช ห้องอาหารศิลาดลได้รับการยกย่องให้เป็น“ ร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ” โดยนิตยสาร Travel and Leisure ให้บริการอาหารไทยต้นตำรับ ตัวเลือกการรับประทานอาหารอื่น ๆ ที่ต้องลอง ได้แก่ แชมเปญบรันช์วันอาทิตย์และบุฟเฟ่ต์ช็อคโกแลตที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีอาหารอิตาเลียนให้บริการที่ห้องอาหาร La Scala โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากย่านการเงินแม่น้ำเจ้าพระยาและแหล่งช้อปปิ้งของกรุงเทพฯโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ไม่นาน ราชกรีฑาสโมสรอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 3 กม. ในขณะที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 40 นาทีโดยประมาณ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการรถลีมูซีนสุดหรูจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรม

สำหรับการกักกัน 7 วันโดยไม่มีใบรับรอง COVID-19-Free มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 4,000 บาทสุทธิ

สำหรับการกักกัน 10 วันจะรวมการทดสอบ COVID-19 สองครั้ง

สำหรับการกักกัน 14 วันจะรวมการทดสอบ COVID-19 สามครั้ง

พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงคอยตรวจอุณหภูมิประจำวันและประเมินสุขภาพ

ได้รับการรับรอง COVID-19 อย่างเป็นทางการในวันออกเดินทาง

บริการรถพยาบาลตามความต้องการ

อาหารแบบฟูลบอร์ดรวมทั้งอาหารเช้ากลางวันและเย็น

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี

ฟรีกาแฟและชาในห้องพักเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์และผลไม้ตามฤดูกาล

บริการซักรีดฟรี 2 ชิ้นต่อวัน (ยกเว้นซักแห้ง)

ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)

ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด

ทีวีขนาด 40 นิ้วพร้อมช่องในประเทศและต่างประเทศ

เข้าถึง Garden Courtyard ที่ผ่อนคลาย

กิจกรรมประจำวันเช่นโยคะการยืดกล้ามเนื้อดนตรีการทำสมาธิเป็นต้น

รับรองในวันเดินทาง

