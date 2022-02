合計AQホテルの部屋 16 ベッドルーム パートナー病院 Bangpakok 9 International Hospital

バンコクでの私たちのトップピックの1つ。バンコク中心部の静かなガーデンパラダイスである豪華なスコータイバンコクは、チーク材の家具とタイシルクを備えた非常に広々とした客室を提供しています。 MRTルンピニー駅から徒歩10分で、贅沢なスパサービス、無料Wi-Fi、無料駐車場を提供しています。屋外スイミングプールと8つの飲食店がお客様をお待ちしております。 スコータイバンコクのエアコン完備の客室とスイートには、エレガントなフローリングの床が備わっており、大画面薄型テレビ、iPodドック、ネスプレッソコーヒーメーカーが備わっています。モダンな専用バスルームには、独立したバスタブとレインシャワーが付いています。 スパボタニカでは、マッサージやフェイシャルのリラックスメニューを楽しめます。完全なトレーニングを受けるには、24時間営業のフィットネスセンターでエクササイズをしたり、テニスやスカッシュのゲームをしたりできます。 Travel andLeisure誌で「バンコクで最高のレストラン」として認められているCeladonRestaurantは、美味しい本格的なタイ料理を提供しています。その他の必見のダイニングオプションには、シャンパンサンデーブランチとその特製チョコレートビュッフェがあります。 LaScalaレストランではイタリア料理も楽しめます。 ホテルは、バンコクの金融街、チャオプラヤー川、ショッピング施設から車ですぐです。ロイヤルバンコクスポーツクラブまで1.9マイル未満、スワンナプーム国際空港まで車で約40分です。

アメニティ/機能 スワンナプーム空港またはドンムアン空港からホテルへの消毒済みの高級リムジン送迎

COVID-19なしの7日間の検疫滞在-無料証明書、正味4,000バーツの追加費用が適用されます

10日間の検疫滞在には、2つのCOVID-19テストが含まれます

14日間の検疫滞在には、3つのCOVID-19テストが含まれます

毎日の体温チェックと健康評価を行う24時間体制の看護師

出発日に公式のCOVID-19無料認証を取得

オンデマンドの救急車サービス

朝食、昼食、夕食を含むフルボードの食事

無料の高速インターネットアクセス

無料の室内コーヒー&ティー、ソフトドリンク、季節のフルーツ

無料ランドリーサービス1日2回(ドライクリーニングを除く)

フード&ビバレッジ(ノンアルコール)20%割引

ランドリーサービスの20%割引

ローカルおよび国際チャンネル付きの40フィートテレビ

リラックスできる中庭へのアクセス

ヨガ、ストレッチ、音楽、瞑想などの日常の活動。

出発日の認証

