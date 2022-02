Totaal AQ Hotelkamers 16 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Bangpakok 9 International Hospital

Een van onze topkeuzes in Bangkok. Het luxe Sukhothai Bangkok is een rustig tuinparadijs in het centrum van Bangkok en biedt extra ruime kamers met teakhouten meubels en Thaise zijde. Het ligt op 10 minuten lopen van het MRT-metrostation Lumphini en biedt heerlijke spadiensten, gratis WiFi en gratis parkeergelegenheid. Een buitenzwembad en acht eetgelegenheden wachten op de gasten. De kamers en suites van The Sukhothai Bangkok zijn voorzien van elegante houten vloeren, airconditioning, grote flatscreen-tv's, iPod-docks en Nespresso-koffiezetapparaten. De moderne eigen badkamers zijn voorzien van aparte badkuipen en regendouches. In Spa Botanica kunt u genieten van een ontspannend menu met massages en gezichtsbehandelingen. Om aan uw conditie te werken, kunt u trainen in het 24-uursfitnesscentrum of een partijtje tennis en squash spelen. Celadon Restaurant wordt door het tijdschrift Travel and Leisure erkend als het "beste restaurant van Bangkok" en serveert heerlijke authentieke Thaise gerechten. Andere eetgelegenheden die u zeker moet proberen, zijn de champagne-brunch op zondag en het kenmerkende chocoladebuffet. In restaurant La Scala kunt u ook genieten van Italiaanse gerechten. Het hotel ligt op een klein eindje rijden van het financiële district van Bangkok, de rivier de Chao Phraya en winkels. De Royal Bangkok Sports Club ligt op minder dan 3 km afstand en de internationale luchthaven Suvarnabhumi ligt op ongeveer 40 minuten rijden.

Voorzieningen / functies Opgeschoonde luxe limousine-transfer van Suvarnabhumi Airport of Don Mueang Airport naar het hotel

Voor een quarantaineverblijf van 7 dagen zonder COVID-19-Free-certificaat zijn extra kosten van THB 4.000 netto van toepassing

Bij een quarantaineverblijf van 10 dagen zijn twee COVID-19-tests inbegrepen

Bij een quarantaineverblijf van 14 dagen zijn drie COVID-19-tests inbegrepen

24-uurs verpleegkundige van dienst om dagelijkse temperatuurcontrole uit te voeren en gezondheidsevaluaties uit te voeren

Het verkrijgen van een officiële COVID-19 Free-certificering op de dag van vertrek

Ambulancedienst op aanvraag

Volpension maaltijden inclusief ontbijt, lunch en diner

Gratis snelle internetverbinding

Gratis koffie en thee op de kamer, frisdrank en seizoensfruit

Gratis wasservice 2 stuks per dag (behalve stomerij)

20% korting op eten en drinken (niet-alcoholisch)

20% korting op wasservice

40 'tv met lokale en internationale zenders

Toegang tot een ontspannende tuinbinnenplaats

Dagelijkse activiteiten zoals yoga, stretching, muziek, meditatie etc.

Certificering op de dag van vertrek

