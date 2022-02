Insgesamt AQ Hotelzimmer 16 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangpakok 9 International Hospital

Eine unserer Top-Auswahl in Bangkok. Das luxuriöse Sukhothai Bangkok ist ein ruhiges Gartenparadies im Zentrum von Bangkok und bietet besonders geräumige Zimmer mit Teakholzmöbeln und thailändischer Seide. Nur 10 Gehminuten von der MRT-U-Bahnstation Lumphini entfernt erwartet Sie verwöhnende Wellnessangebote, kostenfreies WLAN und kostenfreie Parkplätze. Ein Außenpool und acht Restaurants erwarten Sie. Die klimatisierten Zimmer und Suiten im The Sukhothai Bangkok sind mit eleganten Holzböden ausgestattet und mit großen Flachbildfernsehern, iPod-Dockingstationen und Nespresso-Kaffeemaschinen ausgestattet. Die modernen Badezimmer verfügen über separate Badewannen und Regenduschen. Ein entspannendes Menü mit Massagen und Gesichtsbehandlungen genießen Sie im Spa Botanica. Um ein volles Training zu erhalten, können Sie im 24-Stunden-Fitnesscenter trainieren oder Tennis und Squash spielen. Das Celadon Restaurant wurde vom Magazin Travel and Leisure als „bestes Restaurant in Bangkok“ ausgezeichnet und serviert köstliche authentische thailändische Küche. Weitere unverzichtbare Restaurants sind der Champagner-Sonntagsbrunch und das charakteristische Schokoladenbuffet. Italienische Gerichte genießen Sie auch im Restaurant La Scala. Das Hotel liegt nur eine kurze Autofahrt vom Finanzviertel von Bangkok, dem Chao Phraya River und den Einkaufsmöglichkeiten entfernt. Der Royal Bangkok Sports Club liegt weniger als 3 km entfernt und den internationalen Flughafen Suvarnabhumi erreichen Sie nach etwa 40 Fahrminuten.

Ausstattung / Ausstattung Transfer einer sanitären Luxuslimousine vom Flughafen Suvarnabhumi oder vom Flughafen Don Mueang zum Hotel

Für einen Quarantäneaufenthalt von 7 Tagen ohne COVID-19-freies Zertifikat fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 4.000 THB netto an

Für einen 10-tägigen Quarantäneaufenthalt sind zwei COVID-19-Tests enthalten

Für einen 14-tägigen Quarantäneaufenthalt sind drei COVID-19-Tests enthalten

24-Stunden-Krankenschwester im Dienst, die die tägliche Temperaturkontrolle durchführt und eine Gesundheitsbewertung durchführt

Erhalt der offiziellen COVID-19-Zertifizierung am Abreisetag

Krankenwagenservice auf Anfrage

Vollpension Mahlzeiten inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen

Kostenloser Highspeed-Internetzugang

Kostenloser Kaffee und Tee auf dem Zimmer, alkoholfreie Getränke und Obst der Saison

Kostenloser Wäscheservice 2 Stück pro Tag (außer chemische Reinigung)

20% Rabatt auf Speisen und Getränke (alkoholfrei)

20% Rabatt auf den Wäscheservice

40 'TV mit lokalen und internationalen Kanälen

Zugang zu einem entspannenden Gartenhof

Tägliche Aktivitäten wie Yoga, Stretching, Musik, Meditation usw.

Bescheinigung am Abreisetag

