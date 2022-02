รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 115 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Phyathai 1 Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะสลิลสุขุมวิท 57 - ทองหล่อ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะสลิลสุขุมวิท 57 - ทองหล่อ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทองหล่อโดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีให้บริการที่พักหรูหราและสะดวกสบายในกรุงเทพฯ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารและคาเฟ่ในสถานที่พร้อมกับสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า ห้องพักแต่ละห้องมีสมาร์ททีวีจอแบนห้องครัวขนาดเล็กตู้เย็น เพื่อความสะดวกสบายของคุณคุณจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นเสื้อคลุมอาบน้ำและเครื่องเป่าผม ห้องน้ำทุกห้องมีโถสุขภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อ่างอาบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกฟรี ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารตลอดทั้งวันที่ Bar Storia del Caffèผ่อนคลายที่ The Secret Garden ซึ่งมีที่นั่งกลางแจ้งหรือจิบชายามบ่ายพร้อมอาหารที่ Mariage Frères Tea Room Salil Hotel Sukhumvit 57 อยู่ห่างจากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมเพียง 1.5 ไมล์และห่างจากโรงพยาบาลคามิลเลียน 2.1 กิโลเมตรในขณะที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทอยู่ห่างออกไป 1.3 กิโลเมตร สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ห่างจากที่พัก 19 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ COVID-19 PCR screening test conducted on property

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจากโรงแรมไปโรงพยาบาล

สแตนบายพยาบาลที่ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาแพทย์ตลอด 24 ชม. ผ่านรพ. พญาไท 1

บริการรับส่งฟรีจากสนามบินไปยังโรงแรม

อาหารสามมื้อรวมทั้งอาหารเช้ากลางวันและเย็น

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี

ห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำฝักบัวและอ่างล้างหน้า

สมาร์ททีวี

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ ไมโครเวฟตู้เย็นชาและกาแฟฟรี

Discount 15% on room service menu

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง

คะแนน 4.0 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 5 บทวิจารณ์ คะแนน 3 ยอดเยี่ยม 1 ดีมาก 0 เฉลี่ย 1 แย่ 0 แย่มาก เดอะสลิลสุขุมวิท 57 - ทองหล่อ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เดอะสลิลสุขุมวิท 57 - ทองหล่อ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇹🇼 Chiu Chienyuan มาถึงเมื่อ 21/11/2021 3.9 Premier Room Overall it is good, clean and comfortable, but i am surprised when i check in, they told us it is over 5pm so hotel can't prepare dinner, i was wondering where am i support to go & buy?? 🇹🇭 Rattanachanok มาถึงเมื่อ 24/11/2021 2.0 Premier Room แง่บวก Cheap is not excepted for this SAQ as same price w Hyatt place sukhumvit.

Stupid me that choose this hotel. เชิงลบ Construction labor climb outside to my balcony with glass door that see through This is the most worst experience I have ever had i my traveling life. A guy as construction climbed to my private room balcony without any notice from hotel , please refer to my photos 🇹🇭 Suparada Supakamolsenee มาถึงเมื่อ 09/05/2021 4.7 Premier Room แง่บวก บริการ

อาหาร

ทำความสะอาด เชิงลบ ไฟดับสองสามครั้งระหว่างกักตัว

การเชื่อมต่อ Wifi ไม่ดีในบางครั้ง พนักงานน่ารักและช่วยเหลือดีมาก อาหารมีคุณภาพและอร่อย ฉันมีช่วงเวลาที่ดีอยู่ที่นั่น! 🇩🇪 Christian Wintgen มาถึงเมื่อ 20/03/2021 4.5 Premier Room แง่บวก ห้องพักเย็นพนักงานเป็นกันเองมากโรงแรมค่อนข้าง เชิงลบ Wifi บางครั้งปิดในช่วงกลางคืน เวลาพักผ่อนเพียง 30 นาทีต่อวัน การกักกันที่ดีและราคาถูกในกรุงเทพ พนักงานของโรงแรมให้ความช่วยเหลือดีและเป็นมิตร พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยมากกว่าที่เธอต้องทำด้วยซ้ำ 🇹🇭 Wannapa Ch มาถึงเมื่อ 24/02/2021 5.0 Deluxe Suite แง่บวก ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี,

ห้อง

ห้องใหญ่และห้องนอนก็สบายสิ่งอำนวยความสะดวกทุกห้องพร้อมมากขึ้นสำหรับการกักกัน 15 วัน, สมาร์ททีวี, WiFi ที่ดี, ไมโครเวฟ, อ่างล้างจาน, ห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำและเครื่องใช้ในห้องน้ำที่พร้อมสำหรับฉันดังนั้นฉันจึงไม่ต้องการ เตรียมอะไร

อาหาร

อาหารเสิร์ฟวันละ 4 มื้อเช้ากลางวันของหวานตอนบ่ายอาหารเย็นตอนนี้ฉันอ้วนขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ฉันชอบมากที่สุดคือห้องมีแสงไฟในห้องนอนที่สวยงามซึ่งฉันสามารถพบว่าตัวเองอยู่ในแสงที่สวยงามทุกที่ในห้องเพื่อถ่ายภาพเซลฟี่สุดเท่ เชิงลบ อาหารที่เสิร์ฟ 4 เวลา 8.00 น., 12.00 น., 15.00 น., 17.00 น. บางครั้งฉันลืมนำมาในห้องหลังจากที่พนักงานกดกริ่งประตูดังนั้นบางครั้งอาหารของฉันก็เย็นแล้ว แต่โชคดีที่ห้องของฉันมีไมโครเวฟดังนั้นฉันจึงสามารถอุ่นได้ทุกเมื่อ อยากได้จังเลย เจ้าหน้าที่และพยาบาลทุกคนดูแลฉันเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกคนที่ทำให้การกักกันของฉันอร่อยขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้