Total AQ chambres d'hôtel 16 Chambres Hôpital partenaire Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Le Sukhothai Bangkok de manière prioritaire, et Le Sukhothai Bangkok percevra directement le paiement de votre part.

Booking requests for The Sukhothai Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

L'un de nos meilleurs choix pour Bangkok. Un jardin paradisiaque tranquille dans le centre de Bangkok, le luxueux Sukhothai Bangkok propose des chambres très spacieuses dotées d'un mobilier en teck et de soies thaïlandaises. Situé à 10 minutes à pied de la station de métro Lumphini MRT, il propose des services de spa relaxants, une connexion Wi-Fi et un parking gratuits. Une piscine extérieure et huit restaurants vous attendent. Dotées de parquet élégant, les chambres et suites climatisées du Sukhothai Bangkok sont équipées d'une grande télévision à écran plat, d'une station d'accueil pour iPod et d'une cafetière Nespresso. Les salles de bains privatives modernes sont pourvues d'une baignoire et d'une douche à effet pluie séparées. Un menu relaxant de massages et de soins du visage peut être apprécié au Spa Botanica. Pour vous entraîner complètement, vous pourrez faire de l'exercice dans le centre de remise en forme ouvert 24h / 24 ou faire une partie de tennis et de squash. Reconnu comme le «meilleur restaurant de Bangkok» par le magazine Travel and Leisure, le restaurant Celadon sert une délicieuse cuisine thaïlandaise authentique. Parmi les autres options de restauration incontournables, citons le brunch du dimanche au champagne et son buffet de chocolat signature. Des plats italiens peuvent également être dégustés au restaurant La Scala. L'hôtel se trouve à quelques minutes en voiture du quartier financier de Bangkok, de la rivière Chao Phraya et des commerces. Le Royal Bangkok Sports Club est à moins de 3 km, tandis que l'aéroport international de Suvarnabhumi est à environ 40 minutes de route.

Commodités / caractéristiques Transfert en limousine de luxe assaini de l'aéroport de Suvarnabhumi ou de l'aéroport de Don Mueang à l'hôtel

Pour un séjour de 7 jours en quarantaine sans certificat sans COVID-19, des frais supplémentaires de 4000 THB nets s'appliquent

Pendant 10 jours, le séjour en quarantaine comprend deux tests COVID-19

Pendant 14 jours, le séjour en quarantaine comprend trois tests COVID-19

Infirmière de 24 heures en service pour administrer le contrôle quotidien de la température et effectuer une évaluation de la santé

Obtention de la certification gratuite COVID-19 officielle le jour du départ

Service d'ambulance sur demande

Repas en pension complète comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Accès Internet haut débit gratuit

Café et thé gratuits dans la chambre, boissons gazeuses et fruits de saison

Service de blanchisserie gratuit 2 pièces par jour (sauf nettoyage à sec)

20% de réduction sur la nourriture et les boissons (sans alcool)

20% de réduction sur le service de blanchisserie

Télévision 40 'avec chaînes locales et internationales

Accès à une cour de jardin relaxante

Activités quotidiennes telles que le yoga, les étirements, la musique, la méditation, etc.

Certification le jour du départ

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ