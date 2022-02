Всего AQ гостиничных номеров 16 Спальни Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Роскошный отель Sukhothai Bangkok - это тихий райский сад в центре Бангкока. К услугам гостей очень просторные номера с мебелью из тикового дерева и тайскими шелками. Отель находится в 10 минутах ходьбы от станции метро Lumphini MRT. К услугам гостей роскошные спа-услуги, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. Гостей ждут открытый бассейн и восемь ресторанов. В номерах и люксах отеля Sukhothai Bangkok с элегантными деревянными полами есть кондиционер, большой телевизор с плоским экраном, док-станция для iPod и кофеварка Nespresso. В современных ванных комнатах установлены отдельные ванны и тропический душ. В спа-салоне Botanica можно заказать расслабляющий массаж и косметические процедуры. Чтобы получить полноценную тренировку, гости могут позаниматься в круглосуточном фитнес-центре или поиграть в теннис или сквош. В ресторане Celadon, признанном журналом Travel and Leisure «Лучшим рестораном Бангкока», подают вкусные аутентичные блюда тайской кухни. Также обязательно попробуйте воскресный бранч с шампанским и фирменный шоколадный "шведский стол". Блюда итальянской кухни можно отведать в ресторане La Scala. Отель находится в нескольких минутах езды от финансового района Бангкока, реки Чао Прайя и торговых центров. Королевский спортивный клуб Бангкока находится менее чем в 3 км от отеля, а международный аэропорт Суварнабхуми - примерно в 40 минутах езды.

Удобства / Особенности Санитарный трансфер на роскошном лимузине из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Донмыанг в отель.

За 7-дневное карантинное пребывание без сертификата COVID-19 взимается дополнительная плата в размере 4000 тайских батов нетто.

В течение 10 дней карантинного пребывания включены два теста на COVID-19.

В течение 14 дней карантинное пребывание включает три теста на COVID-19.

Круглосуточная дежурная медсестра для ежедневного контроля температуры и оценки состояния здоровья

Получение официальной бесплатной сертификации COVID-19 в день отъезда

Скорая помощь по запросу

Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин

Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет

Бесплатный кофе и чай в номере, безалкогольные напитки и сезонные фрукты.

Бесплатная стирка 2 предметов одежды в день (кроме химчистки)

Скидка 20% на еду и напитки (без алкоголя)

Скидка 20% на услуги прачечной

40-дюймовый телевизор с местными и международными каналами

Доступ в тихий сад во внутреннем дворе

Ежедневные занятия, такие как йога, растяжка, музыка, медитация и т. Д.

Сертификация в день отъезда

