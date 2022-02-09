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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Роскошный отель Sukhothai Bangkok - это тихий райский сад в центре Бангкока. К услугам гостей очень просторные номера с мебелью из тикового дерева и тайскими шелками. Отель находится в 10 минутах ходьбы от станции метро Lumphini MRT. К услугам гостей роскошные спа-услуги, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. Гостей ждут открытый бассейн и восемь ресторанов.

В номерах и люксах отеля Sukhothai Bangkok с элегантными деревянными полами есть кондиционер, большой телевизор с плоским экраном, док-станция для iPod и кофеварка Nespresso. В современных ванных комнатах установлены отдельные ванны и тропический душ.

В спа-салоне Botanica можно заказать расслабляющий массаж и косметические процедуры. Чтобы получить полноценную тренировку, гости могут позаниматься в круглосуточном фитнес-центре или поиграть в теннис или сквош.

В ресторане Celadon, признанном журналом Travel and Leisure «Лучшим рестораном Бангкока», подают вкусные аутентичные блюда тайской кухни. Также обязательно попробуйте воскресный бранч с шампанским и фирменный шоколадный "шведский стол". Блюда итальянской кухни можно отведать в ресторане La Scala.

Отель находится в нескольких минутах езды от финансового района Бангкока, реки Чао Прайя и торговых центров. Королевский спортивный клуб Бангкока находится менее чем в 3 км от отеля, а международный аэропорт Суварнабхуми - примерно в 40 минутах езды.