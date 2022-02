รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 57 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร PIYAVATE HOSPITAL

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมเอ็ม2 เดอ บางกอก อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมเอ็ม2 เดอ บางกอก จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

M2 De Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

ตั้งอยู่ในส่วนที่เงียบกว่าและเป็นมิตรกว่าของกรุงเทพฯ ที่พักนี้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของเมือง โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก อยู่ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ทีสุทธิสารเพียงช่วงตึก ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจและจุดหมายปลายทางอันน่าทึ่งของเมือง สำหรับนักช็อปมีเซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนี่ยนมอลล์ และตลาดนัดจตุจักรอยู่ห่างออกไปเพียงชั่วครู่ หากการปาร์ตี้เป็นฉากของคุณ ถนนรัชดาภิเษกซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเต็มไปด้วยสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่น่าดึงดูด ห้องพักที่ M2 De Bangkok Hotel โดดเด่นด้วยแสงแฟลร์แบบศิลปะดั้งเดิมและการตกแต่งที่ไร้ที่ติ โดยแต่ละห้องมีธีมและมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปทุกครั้งที่มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า กลางวัน หรือเย็น คุณจะพบกับบางสิ่งที่จะทำให้คุณพึงพอใจที่ 'The Deck' ซึ่งเป็นร้านอาหารและผับภายในโรงแรม อย่าลืมเลือก M2 De Bangkok Hotel สำหรับวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปของคุณ

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง