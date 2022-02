รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 40 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Vipharam-Chaiprakarn Hospital

Ozone Hotel Samyan Bangkok มีห้องอาหารบาร์เลานจ์ส่วนกลางและสวนหย่อมในกรุงเทพฯ ที่พักแห่งนี้มีห้องสำหรับครอบครัวและลานระเบียง ที่พักมีแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมงบริการรถรับส่งรูมเซอร์วิสและอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมตู้เย็นกาต้มน้ำโถสุขภัณฑ์เครื่องเป่าผมโต๊ะทำงาน ห้องพักที่โรงแรมมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรีมีวิวสวนหย่อม ห้องพักทุกห้องมีตู้เสื้อผ้า Ozone Hotel Samyan Bangkok ให้บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์หรือตามสั่ง ศูนย์การค้ามาบุญครองอยู่ห่างจากที่พัก 1.6 กม. ในขณะที่สยามดิสคัฟเวอรี่อยู่ห่างจากที่พักเป็นระยะทาง 2 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติดอนเมืองซึ่งอยู่ห่างจาก Ozone Hotel Samyan Bangkok 22 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ตรวจ COVID-19 2 ครั้งในวันที่ 5 และวันที่ 12 (สำหรับแพ็คเกจ 14 วัน)

ตรวจ COVID-19 2 ครั้งในวันที่ 5 และวันที่ 9 (สำหรับแพ็คเกจ 10 วัน)

ตรวจ COVID-19 1 ครั้งในวันที่ 5 (สำหรับแพ็คเกจ 7 วัน)

ตรวจอุณหภูมิ 2 ครั้ง / วันเวลา 10.00 น. และ 20.00 น.

พยาบาลสแตนด์บายตลอด 24 ชม. ที่โรงแรม

การเดินทางจากสนามบิน (ทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมือง) ไปยังโรงแรม

อาหาร 3 มื้อทุกวันพร้อมเมนูชุด

น้ำดื่มวันละ 2 ขวด

บริการคาเฟ่คุณภาพ

สมาร์ททีวีพร้อม Youtube

ฟรีไวไฟ

บริการทำความสะอาดวันที่ 6 และวันที่ 13

รับขยะทุกวัน

ห้องน้ำในตัว

ห้องส่วนกลางและส่วนพักผ่อน

🇷🇺 Fedor มาถึงเมื่อ 05/03/2021 1.8 Superior Room แง่บวก ไม่มีอะไรดีเลย เชิงลบ อาหารมีรสเผ็ดแม้ว่าฉันจะเป็นชาวต่างชาติและสิ่งต่างๆก็ควรให้ความสนใจด้วยเช่นกัน

อาหารเย็นตลอดฉันไม่มีตัวเลือกให้เลือกว่าจะกินอะไรพวกเขาเลือกแทนฉันและทางเลือกของพวกเขาคือข้าวเย็นเสมอ ตั้งแต่ 27 ปีที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ฉันสามารถเปรียบเทียบได้กับคุกเท่านั้นฉันจ่ายเพิ่ม 5,000 บาทสำหรับอาหารในร้านอาหารและฉันแน่ใจว่าพวกเขาตั้งใจจะทำเช่นนั้นเพื่อระบายเงินจากฝรั่งที่ยากจนมากขึ้นโรงแรมก็ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างยิ่ง ฉันหวังว่าใครสักคนจากรัฐบาลหรือจากโรงแรมจะอ่านข้อความนี้และอย่างน้อยก็คืนเงินสำหรับค่าอาหารซึ่งฉันต้องสั่งเนื่องจากอาหารเย็นที่น่าขยะแขยงและมีเครื่องเทศมากกว่าที่พวกเขาจัดหาให้ฉัน ขอบคุณที่ให้ความสนใจ