Totaal AQ Hotelkamers 40 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Vipharam-Chaiprakarn Hospital

Ozone Hotel Samyan Bangkok heeft een restaurant, een bar, een gemeenschappelijke lounge en een tuin in Bangkok. Deze accommodatie biedt familiekamers en een terras. De accommodatie beschikt over een 24-uursreceptie, een pendeldienst, roomservice en gratis WiFi in alle ruimtes. De kamers zijn uitgerust met airconditioning, een flatscreen-tv met satellietzenders, een koelkast, een waterkoker, een bidet, een haardroger en een bureau. De kamers van het hotel hebben een eigen badkamer met een douche en gratis toiletartikelen, en bieden uitzicht op de tuin. Alle kamers zijn voorzien van een kledingkast. Ozone Hotel Samyan Bangkok biedt een buffet of een à-la-carteontbijt. Het MBK Center ligt op 1,6 km van de accommodatie, en Siam Discovery bevindt zich op 2 km afstand. De dichtstbijzijnde luchthaven is de internationale luchthaven Don Mueang, op 22 km van Ozone Hotel Samyan Bangkok.

Voorzieningen / functies 2 keer COVID-19-wattenstaafje-test op dag 5 en dag 12 (voor 14 dagen pakket)

2 keer COVID-19-wattenstaafje-test op dag 5 en dag 9 (voor 10 dagen pakket)

1 keer COVID-19-wattenstaafje-test op dag 5 (voor 7 dagen pakket)

Temperatuurcontrole 2 keer / dagelijks om 10.00 uur. en 20.00 uur.

Verpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar in het hotel

Vervoer vanaf de luchthaven (zowel Suvarnabhumi als Don Mueang) naar het hotel

3 dagelijkse maaltijden met vast menu

Dagelijks 2 flessen drinkwater

Kwaliteitscafé-service

Smart TV met Youtube

Gratis wifi

Schoonmaakservice op dag 6 en dag 13

Afval dagelijks ophalen

En suite badkamer

Gemeenschappelijke ruimte en rustruimte

Score 1.8 /5 Arm Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 1 Arm 0 Vreselijk Ozone Hotel Samyan Bangkok , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Ozone Hotel Samyan Bangkok ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇷🇺 Fedor Aangekomen 05/03/2021 1.8 Superior Room Pluspunten Helemaal niets goeds Minpunten Eten was pittig, ook al ben ik een buitenlander en daarom moeten dingen opletten

Eten was altijd koud, ik had geen optie om te kiezen wat ik eet, ze kozen in plaats van mij, en hun keuze was altijd koude rijst Sinds 27 jaar was het de slechtste ervaring die ik alleen met de gevangenis kan vergelijken, ik geef 5000 baht extra uit voor eten in het restaurant, en ik weet zeker dat ze dat van plan waren om nog meer geld uit arme farang te halen, het hotel is sterk onaangepast. Ik hoop dat iemand van de overheid of van het hotel dit bericht zal lezen en in ieder geval het geld teruggeeft voor het eten dat ik moest bestellen vanwege walgelijk koud en te gekruid voedsel dat ze voor me voorzien Bedankt voor de aandacht