รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 100 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมกรุงเทพโลตัสสุขุมวิท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมกรุงเทพโลตัสสุขุมวิท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

โรงแรมกรุงเทพโลตัสสุขุมวิทเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวตั้งอยู่ในสุขุมวิทซอยเหมาะสำหรับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในช่วงวันหยุดเช่นเดียวกัน EmD district อยู่ห่างจากโรงแรมเพียงไม่กี่นาทีโดยการเดินไปยัง BTS พร้อมพงษ์ในบริเวณใกล้เคียงเราได้รับการอนุมัติและลงทะเบียนในคืน ASQ Program Package โดยกระทรวง การสาธารณสุขประเทศไทยและการเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลปิยะเวทเราได้สร้างความมั่นใจว่าบรรทัดฐานและขั้นตอนต่างๆของโปรแกรม ASQ เป็นไปตามโดยการให้ความสำคัญกับแขกและพนักงานของเราดังนั้นเราจึงได้ลงทุนในระบบและอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอยู่กับเราได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ให้คุณอยู่ห่างจากบ้านสัมผัสกับแสง UVC OZONE ฆ่าเชื้อเพื่อปกป้องห้องฆ่าเชื้อที่สะอาดสำหรับการมาถึงของคุณด้วยเมนูที่หลากหลายตามการหมุนเวียนเพื่อเลือกและความบันเทิงเพื่อให้คุณไม่ว่างในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ In Room Facilities

39 Cable TV Channels

Safety deposit box

Bathtub

Drinking water

Coffee/tea pot in room

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โรงแรมกรุงเทพโลตัสสุขุมวิท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โรงแรมกรุงเทพโลตัสสุขุมวิท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด

Hotel Offer Brochure