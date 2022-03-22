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バケーションビレッジプラナンランタ - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2

330レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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バケーションビレッジプラナンランタ（SHA Plus +）はビーチのすぐそばにあり、各客室のユニークな装飾が自慢です。 15室の各客室は、新婚旅行者、行楽客、家族、シニア旅行者など、さまざまなタイプの旅行者に合わせて異なるデザインになっています。隣接する部屋は大人数のグループで利用でき、車椅子対応の部屋もあります。全室にフレンチドアが付いており、ビーチまたはガーデンエリアを見渡す専用バルコニーに面しています。ホテルに隣接するレストランとバーでは、新鮮なシーフードを提供しています。バケーションビレッジプラナンランタ（SHA Plus +）では、タイ料理、ヨガ、バティック絵画の特別クラスも開催しています。安全なオンライン予約フォームを使用すると、バケーションビレッジプラナンランタ（SHA Plus +）の客室を簡単に予約できます。ご希望の日付を入力してクリックするだけです。

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住所/地図

139 Moo 5,T.Lanta Yai, Ba Kan Tiang Bay, Koh Lanta, Thailand, 81150

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