KRABI TEST & GO

バケーションビレッジプラナンイン - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.9

2864レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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アオナンビーチに位置し、桟橋に近いため、バケーションビレッジプラナンイン（SHA Plus +）は訪問者の間で人気があります。ビーチロードに位置し、ゆっくりと散歩すると、お部屋から美しい砂浜に直接行くことができます。ロングテールボートが出入りする桟橋もすぐ近くにあり、他のビーチや島々を簡単に探索できます。ホテルは、屋外スイミングプールを含むすべての近代的な設備を備えた清潔で快適な宿泊施設を提供しています。ホテルのレストランから遠く離れたアオナンビーチとピピ島の素晴らしい景色をお楽しみください。バケーションビレッジプラナンイン（SHA Plus +）は簡単に予約できます。安全なオンライン予約フォームに旅行日を入力するだけです。

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住所/地図

119 Moo 2 T.Aonang A. Muang, Krabi, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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