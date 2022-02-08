KRABI TEST & GO

The Shell Sea Краби - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.9
оценка с
321
Обновление February 8, 2022
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Удобно расположенный в заливе Ао-Нум-Мао, Shellsea является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. Отель расположен всего в 15 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Shellsea стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Лучшие услуги отеля включают круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, индивидуальную регистрацию заезда / отъезда. В Shellsea 85 спален. Все они со вкусом меблированы, во многих даже есть такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа, массаж. Shellsea - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Краби.

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Адрес / Карта

999 Moo 6 Saithai , Ao Num Mao Bay, Krabi, Thailand, 81000

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