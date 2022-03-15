Павильоны Анана Краби - Krabi Sandbox Hotel

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Отель Pavilions Anana Krabi предлагает качественное размещение на пляжах, в ресторанах и достопримечательностях района Краби. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Pavilions Anana Krabi предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в этом отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси. В Pavilions Anana Krabi 59 номеров. Все они со вкусом меблированы, и во многих даже есть такие удобства, как встроенный шкаф, полотенца, вешалка для одежды, тапочки и бесплатный растворимый кофе. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе зал для йоги, сауну, открытый бассейн, дайвинг, спа. The Pavilions Anana Krabi идеально подходит для тех, кто ищет комфортное и удобное проживание в Краби.