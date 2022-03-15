KRABI TEST & GO

パビリオンアナナクラビ - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
9.1

164レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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クラビのビーチ、レストラン、観光地区に質の高い宿泊施設を提供するパビリオンアナナクラビは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。パビリオンアナナクラビは、非の打ちどころのないサービスと疲れた旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料のWi-Fi、24時間のルームサービス、24時間のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービスを楽しむことができます。パビリオンアナナクラビには59室の客室があります。すべて上品な内装で、クローゼット、タオル、ハンガー、スリッパ、無料のインスタントコーヒーなどの快適さも備えています。宿泊施設には、ヨガルーム、サウナ、屋外プール、ダイビング、スパなど、さまざまなレクリエーション施設があります。クラビで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、パビリオンアナナクラビをご自宅のようにご利用ください。

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住所/地図

1004 Moo.2, Soi Suan Tu Rian, Tambol Aonang, Amphoe Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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