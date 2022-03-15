パビリオンアナナクラビ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

クラビのビーチ、レストラン、観光地区に質の高い宿泊施設を提供するパビリオンアナナクラビは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。パビリオンアナナクラビは、非の打ちどころのないサービスと疲れた旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料のWi-Fi、24時間のルームサービス、24時間のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービスを楽しむことができます。パビリオンアナナクラビには59室の客室があります。すべて上品な内装で、クローゼット、タオル、ハンガー、スリッパ、無料のインスタントコーヒーなどの快適さも備えています。宿泊施設には、ヨガルーム、サウナ、屋外プール、ダイビング、スパなど、さまざまなレクリエーション施設があります。クラビで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、パビリオンアナナクラビをご自宅のようにご利用ください。