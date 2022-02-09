Samui Resotel Beach Resort 4 звезд - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот бело-голубой курорт имеет очень средиземноморскую атмосферу. Отель расположен на пляже Чавенг, на 200-метровом участке песка и океана. Поскольку дайвинг и снорклинг являются обязательными для всех, на курорте есть сертифицированный дайвинг-центр, предлагающий курсы PADI от новичка до продвинутого уровня. Или вы можете отправиться на прогулку по островам, осмотреть достопримечательности, прыгнуть с тарзанки или отправиться в поход по джунглям. Расслабьте свое тело после насыщенного дня, отправившись в спа-салон и побалуйте себя массажем горячими камнями или ароматерапевтическим массажем. Шикарный курорт Samui Resotel Beach Resort заставит вас захотеть продлить ваше пребывание на Самуи.