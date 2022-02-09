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Samui Resotel Beach Resort 4 звезд - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.3
оценка с
1589
Обновление February 9, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Этот бело-голубой курорт имеет очень средиземноморскую атмосферу. Отель расположен на пляже Чавенг, на 200-метровом участке песка и океана. Поскольку дайвинг и снорклинг являются обязательными для всех, на курорте есть сертифицированный дайвинг-центр, предлагающий курсы PADI от новичка до продвинутого уровня. Или вы можете отправиться на прогулку по островам, осмотреть достопримечательности, прыгнуть с тарзанки или отправиться в поход по джунглям. Расслабьте свое тело после насыщенного дня, отправившись в спа-салон и побалуйте себя массажем горячими камнями или ароматерапевтическим массажем. Шикарный курорт Samui Resotel Beach Resort заставит вас захотеть продлить ваше пребывание на Самуи.

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Адрес / Карта

17 Moo 3 Chaweng Beach, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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