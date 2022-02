Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Спа-курорт Muang Samui в приоритетном порядке, и Спа-курорт Muang Samui будет получать оплату напрямую от вас.

Курортный спа-отель Muang Samui расположен на восточном побережье острова Самуи, в идиллическом месте на белых песках пляжа Чавенг. Отель находится всего в трех километрах или 10 минутах езды от международного аэропорта Самуи и в 25 км от города Натон и паромного причала. Он расположен вдали от самых шумных мест, но не настолько, чтобы вы не могли с легкостью принять участие в происходящем. Гости изо всех сил пытаются обвинить этот курорт в его первоклассной еде, тренажерном зале и непосредственной близости к некоторым из лучших пляжей в этом районе. Впечатляющий южно-тайский декор и внимательный персонал делают это место желанным местом. Чтобы забронировать номер в Muang Samui Spa Resort, выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

Удобства / Особенности One Restaurant and one bar on the beach

Free internet WIFI thoughout the hotel

Custermer Service

Welcome drink on arrival

Wake up call service

One outdoor swimming pool

Individually controlled air - conditions

Wide screen LCD-TV, satellite channel

Sofa in guest room

Mini Fridge and mini bar

Coffee and tea making facilities

Whirpool Jacuzzi

Safety deposit box

Hairdryer

Bathrobes

Slipppers

Towel

Bathrooms amenitues

