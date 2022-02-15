PHUKET TEST & GO

Спа-курорт Muang Samui - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.6
оценка с
855
Обновление February 15, 2022
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Курортный спа-отель Muang Samui расположен на восточном побережье острова Самуи, в идиллическом месте на белых песках пляжа Чавенг. Отель находится всего в трех километрах или 10 минутах езды от международного аэропорта Самуи и в 25 км от города Натон и паромного причала. Он расположен вдали от самых шумных мест, но не настолько, чтобы вы не могли с легкостью принять участие в происходящем. Гости изо всех сил пытаются обвинить этот курорт в его первоклассной еде, тренажерном зале и непосредственной близости к некоторым из лучших пляжей в этом районе. Впечатляющий южно-тайский декор и внимательный персонал делают это место желанным местом. Чтобы забронировать номер в Muang Samui Spa Resort, выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

Удобства / Особенности

  • One Restaurant and one bar on the beach
  • Free internet WIFI thoughout the hotel
  • Custermer Service
  • Welcome drink on arrival
  • Wake up call service
  • One outdoor swimming pool
  • Individually controlled air - conditions
  • Wide screen LCD-TV, satellite channel
  • Sofa in guest room
  • Mini Fridge and mini bar
  • Coffee and tea making facilities
  • Whirpool Jacuzzi
  • Safety deposit box
  • Hairdryer
  • Bathrobes
  • Slipppers
  • Towel
  • Bathrooms amenitues
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Адрес / Карта

13/1 Moo 2, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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