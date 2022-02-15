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Курортный спа-отель Muang Samui расположен на восточном побережье острова Самуи, в идиллическом месте на белых песках пляжа Чавенг. Отель находится всего в трех километрах или 10 минутах езды от международного аэропорта Самуи и в 25 км от города Натон и паромного причала. Он расположен вдали от самых шумных мест, но не настолько, чтобы вы не могли с легкостью принять участие в происходящем. Гости изо всех сил пытаются обвинить этот курорт в его первоклассной еде, тренажерном зале и непосредственной близости к некоторым из лучших пляжей в этом районе. Впечатляющий южно-тайский декор и внимательный персонал делают это место желанным местом. Чтобы забронировать номер в Muang Samui Spa Resort, выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.