SAMUI (SHA+) TEST & GO

Амари Самуи - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
8.6
оценка с
1152
Обновление April 7, 2022
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Расположенный на живописном пляже Чавенг, Amari Koh Samui приветствует вас своим мягким песком и захватывающими морскими видами. Всего в часе полета от Бангкока, до аэропорта Самуи легко добраться от курорта и одного из самых популярных районов острова. Отель Amari Koh Samui - рай для тропических садов. Он оформлен в современном тайском стиле и предлагает своим гостям широкий выбор современных удобств и услуг. Гости могут посетить два отдельных бассейна, чтобы отдохнуть и расслабиться, или заглянуть в дайвинг-центр для подводных приключений. В ресторане Amaya Food Gallery в течение всего дня гости могут отправиться в увлекательное путешествие из Азии, а также насладиться лучшими блюдами Италии в отмеченном наградами ресторане Prego. В Amari Koh Samui каждый найдет что-то для себя

Удобства / Особенности

  • Береговая линия
  • Бассейн
  • Детский клуб
  • Фитнес
  • Бриз Спа
  • Тайская и международная кухня
  • Добро пожаловать в итальянский ресторан
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Адрес / Карта

14/3 Moo 2 Chaweng-Cheongmon Road, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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