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Расположенный на живописном пляже Чавенг, Amari Koh Samui приветствует вас своим мягким песком и захватывающими морскими видами. Всего в часе полета от Бангкока, до аэропорта Самуи легко добраться от курорта и одного из самых популярных районов острова. Отель Amari Koh Samui - рай для тропических садов. Он оформлен в современном тайском стиле и предлагает своим гостям широкий выбор современных удобств и услуг. Гости могут посетить два отдельных бассейна, чтобы отдохнуть и расслабиться, или заглянуть в дайвинг-центр для подводных приключений. В ресторане Amaya Food Gallery в течение всего дня гости могут отправиться в увлекательное путешествие из Азии, а также насладиться лучшими блюдами Италии в отмеченном наградами ресторане Prego. В Amari Koh Samui каждый найдет что-то для себя