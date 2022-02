Samui Resotel Beach Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Cette station balnéaire très blanche et bleue a une atmosphère très méditerranéenne. Situé sur la plage de Chaweng, vous pourrez profiter d'une étendue de 200 mètres de sable et d'océan. Comme les plongées et la plongée en apnée sont un must sur la liste de tout le monde, le complexe comprend un centre de plongée certifié sur place proposant des cours PADI de débutant à avancé. Ou vous pouvez partir à la découverte d'îles en île, faire du tourisme, faire du saut à l'élastique ou partir en randonnée dans la jungle. Détendez votre corps après une journée d'activités avec un voyage au spa et offrez-vous un massage aux pierres chaudes ou à l'aromathérapie. Le chic Samui Resotel Beach Resort vous donnera envie de prolonger votre séjour à Samui.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX