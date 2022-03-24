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Здесь, на этом курорте, вы можете насладиться панорамным видом на море с собственного балкона, потягивать коктейли у бассейна курорта или просто вздремнуть и помечтать о рае. Samaya Bura Beach Resort - Koh Samui предлагает прокат мотоциклов и автомобилей, что является лучшим способом исследовать остров и его многочисленные пляжи. Популярны водные виды спорта, дайвинг и гольф, но на острове также есть банджи-джампинг, уроки кулинарии и медитации. Отель расположен на одном из самых красивых пляжей Самуи, Ламай. Все номера отражают привлекательный и современный взгляд на традиционную тайскую архитектуру. Семьи приветствуются на курорте с услугами няни и детским бассейном. Для пожилых гостей есть коктейль-бар, доступ в Интернет и трансфер от / до аэропорта. Полный спектр услуг и удобств под рукой, чтобы обеспечить гостям истинно тайский и тропический опыт.
171/4-9 Moo.4, Lamai, T.Maret, Koh Samui, Suratthani, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84310