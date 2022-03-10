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OZO Chaweng Samui идеально подходит как для деловых путешественников, так и для туристов. Он идеально расположен в Чавенге, популярном районе, где можно поесть и весело провести время с друзьями и семьей. От отеля легко добраться до аэропорта, что также позволяет легко добраться до самых популярных достопримечательностей острова. В OZO Chaweng Samui есть все, что нужно современному путешественнику, от безупречного обслуживания сотрудников до всех необходимых удобств. Удобства отеля включают бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта, круглосуточную стойку регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, ускоренную регистрацию заезда / отъезда и камеру хранения багажа. В OZO Chaweng Samui 208 со вкусом обставленных номеров и люксов, которые каждый сможет насладиться после долгого дня путешествий и исследований. Во всех номерах есть такие удобства, как ЖК-телевизоры Smart, вешалка для одежды, зеркало, диван и встроенный шкаф. Гости могут насладиться прекрасными возможностями для отдыха, включая нетронутый пляж, фитнес-центр, открытый бассейн с детской секцией, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. OZO Chaweng Samui идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.