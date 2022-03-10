SAMUI (SHA+) TEST & GO

ОЗО Чавенг Самуи - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.7
оценка с
1188
Обновление March 10, 2022
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OZO Chaweng Samui идеально подходит как для деловых путешественников, так и для туристов. Он идеально расположен в Чавенге, популярном районе, где можно поесть и весело провести время с друзьями и семьей. От отеля легко добраться до аэропорта, что также позволяет легко добраться до самых популярных достопримечательностей острова. В OZO Chaweng Samui есть все, что нужно современному путешественнику, от безупречного обслуживания сотрудников до всех необходимых удобств. Удобства отеля включают бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта, круглосуточную стойку регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, ускоренную регистрацию заезда / отъезда и камеру хранения багажа. В OZO Chaweng Samui 208 со вкусом обставленных номеров и люксов, которые каждый сможет насладиться после долгого дня путешествий и исследований. Во всех номерах есть такие удобства, как ЖК-телевизоры Smart, вешалка для одежды, зеркало, диван и встроенный шкаф. Гости могут насладиться прекрасными возможностями для отдыха, включая нетронутый пляж, фитнес-центр, открытый бассейн с детской секцией, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. OZO Chaweng Samui идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

Удобства / Особенности

  • Beachfront
  • Современное
  • Бассейн
  • Качественные кровати
  • Мультимедийные возможности
  • Фитнес
  • Кондиционер
  • Ходить в душ
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Адрес / Карта

11/34 Moo 2 Chaweng Beach Road, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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