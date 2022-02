สมุย รีโซเทล บีช รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

รีสอร์ทสีขาวและสีฟ้าแห่งนี้ให้ความรู้สึกแบบเมดิเตอร์เรเนียน ตั้งอยู่บนหาดเฉวง ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับหาดทรายและมหาสมุทรที่ทอดยาว 200 เมตร เนื่องจากทุกคนต้องดำน้ำและดำน้ำตื้น ทางรีสอร์ทจึงมีศูนย์ดำน้ำที่ผ่านการรับรองในสถานที่ซึ่งมีหลักสูตร PADI ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง หรือคุณสามารถมุ่งหน้าไปยังเกาะต่าง ๆ เที่ยวชมสถานที่ บันจี้จัมพ์ หรือเดินป่า ผ่อนคลายร่างกายหลังจากทำกิจกรรมมาทั้งวันด้วยการเดินทางไปที่สปาและผ่อนคลายไปกับการนวดด้วยหินร้อนหรืออโรมาเธอราพี สมุย รีโซเทล บีช รีสอร์ท สุดเก๋จะทำให้คุณอยากพักในเกาะสมุยนานขึ้น

