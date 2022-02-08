ПП Чарли Бич Резорт - Krabi Sandbox Hotel

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Курортный отель PP Charlie Beach предлагает качественное размещение на пляжах, достопримечательности и ночные клубы на острове Пхи-Пхи. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Всего в 45 км от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Также, в непосредственной близости находятся Магазин открыток Пхи-Пхи, Лох Далам Бэй, Пирс Тонсай. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Пхи-Пхи. Выбор первоклассных удобств, таких как услуги по продаже билетов, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах, семейный номер, принадлежности для барбекю, может быть использован в отеле. Атмосфера PP Charlie Beach Resort отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, кондиционер, услуга «звонок-будильник», письменный стол, мини-бар - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе каноэ, прокат снаряжения для водных видов спорта, сноркелинг, джакузи, открытый бассейн. PP Charlie Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Пхи-Пхи.