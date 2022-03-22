Нора Бури Резорт и Спа - Samui Sandbox Hotel

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Посетив Самуи, вы почувствуете себя как дома в курортном спа-отеле Nora Buri, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Всего в 3 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Также, в непосредственной близости находятся Eranda Herbal Spa, Международная больница Самуи, Спа-центр Magnolia Day. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Самуи. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка. В отеле 144 прекрасно оборудованных номера, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн и спа-салон, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Nora Buri Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Самуи.