SAMUI TEST & GO

ノラブリリゾート＆スパ - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.5

2135レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
Nora Buri Resort & Spa - Image 0
Nora Buri Resort & Spa - Image 1
Nora Buri Resort & Spa - Image 2
Nora Buri Resort & Spa - Image 3
Nora Buri Resort & Spa - Image 4
Nora Buri Resort & Spa - Image 5
+46 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

サムイ島を訪れると、質の高い宿泊施設と素晴らしいサービスを提供するノラブリリゾート＆スパでくつろげます。市内中心部からわずか3kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。また、エランダハーバルスパ、サムイ国際病院、マグノリアデイスパにも簡単にアクセスできます。このサムイホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場を楽しむことができます。ホテルには144室の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンク、鏡が含まれています。ホテルには、プライベートビーチ、フィットネスセンター、サウナ、屋外プール、スパなどの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、ノラブリリゾート＆スパはサムイでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
ノラブリリゾート＆スパゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す ノラブリリゾート＆スパ
すべてのレビューを見る

住所/地図

111 Moo 5, Chaweng Beach, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

パートナーホテル

スカイビーチホテル
9.5
との評価
23 レビュー
から ฿-1
チャウエンノイプールヴィラ
8
との評価
464 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

アナンタララワナサムイ島リゾート
8.4
との評価
438 レビュー
から ฿-1
Hyatt Regency Koh Samui
8.7
との評価
3 レビュー
から ฿-1
Chura Samui
8.2
との評価
1106 レビュー
から ฿-1
サムジャナヴィラ
9.3
との評価
3 レビュー
から ฿-1
チャウエンリージェントビーチリゾート
8.3
との評価
1159 レビュー
から ฿-1
J4サムイホテル
8.8
との評価
44 レビュー
から ฿-1
チャウエンガーデンビーチリゾート
8.4
との評価
1578 レビュー
から ฿-1
メリアサムイ島
9.3
との評価
90 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU