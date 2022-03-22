ノラブリリゾート＆スパ - Samui Sandbox Hotel

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サムイ島を訪れると、質の高い宿泊施設と素晴らしいサービスを提供するノラブリリゾート＆スパでくつろげます。市内中心部からわずか3kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。また、エランダハーバルスパ、サムイ国際病院、マグノリアデイスパにも簡単にアクセスできます。このサムイホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場を楽しむことができます。ホテルには144室の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンク、鏡が含まれています。ホテルには、プライベートビーチ、フィットネスセンター、サウナ、屋外プール、スパなどの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、ノラブリリゾート＆スパはサムイでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。