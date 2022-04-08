PHANG-NGA TEST & GO

Морачеа от курорта Khao Lak Resort - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
8.8
оценка с
499
Обновление April 8, 2022
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Расположенный на холмах, окруженных пышной зеленью, курорт Moracea by Khao Lak Resort (SHA Plus +) манит своим успокаивающим качеством и расположением в пригороде. Территория отеля спускается к морю, где вас ждет тихий уединенный пляж. В национальных парках острова Сурин и Симиланских островов вы сможете совершить увлекательную однодневную поездку, во время которой вы сможете познакомиться с одними из самых красивых тропических рыб в мире. Сплав по бамбуку и сплав на каноэ в мангровом лесу - еще две уникальные поездки, из которых гости могут выбрать. Закаты в этой части мира очень известны, и ужин в ресторане под открытым небом только усиливает впечатления. Какой бы ни была причина вашего пребывания, Moracea by Khao Lak Resort (SHA Plus +) сделает его хорошим.

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Адрес / Карта

158 Sritakuapa Road, Takuapa, Phang Nga 82110 , Khaolak Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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