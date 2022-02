Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный спа-отель La Flora Khao Lak удобно расположен в районе пляжей и ресторанов города Као Лак. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Центр города находится всего в 8 км, а до аэропорта можно добраться за 90 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В La Flora Resort & Spa Khao Lak безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах, парковка - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют La Flora Resort & Spa Khao Lak среди других отелей города. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер и услуга «звонок-будильник», чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой джакузи, частного пляжа, фитнес-центра, сауны, открытого бассейна. La Flora Resort & Spa Khao Lak идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.

Удобства / Особенности RESTAURANT - Sire Beachfront Restaurant

SPA - Floranica Spa

BAR - Breeze Bar

POOL BAR

KID'S CLUB

FITNESS

LIBRARY

