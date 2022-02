Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Khaolak Bhandari Resort & Spa 4 звезд в приоритетном порядке, и Khaolak Bhandari Resort & Spa 4 звезд будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy A 100% of the booking amount is refundable (actual stay charge is apply)

В аккуратном и хорошо спроектированном спа-отеле Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus +) есть традиционные тайские бунгало и шале с оригинальной тайской мебелью, расположенные среди красивых садов и на берегу моря. Рай для любителей природы, курорт расположен недалеко от национальных парков, тропических лесов и водопадов. Подводное плавание с аквалангом или снорклинг на Симиланских островах, одном из десяти лучших мест для дайвинга в мире, может стать реальностью. Ресторан под открытым небом, бар у бассейна и успокаивающий спа-салон - вот лишь некоторые из замечательных удобств, предлагаемых здесь. В дополнение к и без того прекрасному отдыху гости могут сделать покупки в деревне или просто прогуляться и насладиться видами и звуками этого района. Какой бы ни была причина вашего пребывания, Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus +) сделает его хорошим.

