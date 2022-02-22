PHANG-NGA TEST & GO

Khaolak Bhandari Resort & Spa 4 звезд - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.8
оценка с
621
Обновление February 22, 2022
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В аккуратном и хорошо спроектированном спа-отеле Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus +) есть традиционные тайские бунгало и шале с оригинальной тайской мебелью, расположенные среди красивых садов и на берегу моря. Рай для любителей природы, курорт расположен недалеко от национальных парков, тропических лесов и водопадов. Подводное плавание с аквалангом или снорклинг на Симиланских островах, одном из десяти лучших мест для дайвинга в мире, может стать реальностью. Ресторан под открытым небом, бар у бассейна и успокаивающий спа-салон - вот лишь некоторые из замечательных удобств, предлагаемых здесь. В дополнение к и без того прекрасному отдыху гости могут сделать покупки в деревне или просто прогуляться и насладиться видами и звуками этого района. Какой бы ни была причина вашего пребывания, Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus +) сделает его хорошим.

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Адрес / Карта

26/25 Moo 7, Khuk Khak, Takuapa, Nang Tong Beach, Khao Lak, Thailand, 82220

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