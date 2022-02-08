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Отель La Vela Khao Lak, построенный в 2017 году, станет отличным дополнением к Као Лак и станет отличным выбором для путешественников. Отель расположен всего в 2 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле La Vela Khao Lak делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации. 181 номер на 4 этажах - это теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток. Фитнес-центр отеля, сауна, открытый бассейн, спа, массажный кабинет - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. La Vela Khao Lak идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.