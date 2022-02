Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель La Vela Khao Lak, построенный в 2017 году, станет отличным дополнением к Као Лак и станет отличным выбором для путешественников. Отель расположен всего в 2 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле La Vela Khao Lak делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации. 181 номер на 4 этажах - это теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток. Фитнес-центр отеля, сауна, открытый бассейн, спа, массажный кабинет - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. La Vela Khao Lak идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.

Удобства / Особенности SPA - Spa Qaqula

RESTAURANT - Spices Restaurant

CAFE & LIBRARY - Cotton Cafe & Library

BEACH CLUB - Kokulo Beach Club

KID'S CLUB - Petit Captain

BAR - Miner's Bar

SWIMMING POOL

FITNESS

