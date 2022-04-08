请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

Moracea by Khao Lak Resort (SHA Plus+) 在郁郁葱葱的绿树环绕的山丘上，以其宁静的品质和郊区位置招手。酒店场地向大海倾斜，静谧幽静的海滩静候您的光临。苏林岛和斯米兰岛国家公园是一次愉快的一日游，您的水下探险将与世界上一些最美丽的热带鱼近距离接触。在红树林中进行竹筏漂流和划独木舟是客人可以选择的另外两种独特的旅行。这个地区的日落非常有名，在度假村的露天餐厅享用美食只会增强体验。无论您出于何种原因入住，考拉克莫拉西亚度假村 (SHA Plus+) 都会让您满意。