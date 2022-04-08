PHANG-NGA TEST & GO

Moracea by Khao Lak Resort - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
8.8
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更新于 April 8, 2022
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158 Sritakuapa Road, Takuapa, Phang Nga 82110 , Khaolak Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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