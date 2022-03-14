Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Поскольку расположение играет ключевую роль в выборе идеального отеля, X10 Khaolak Resort расположен в престижном районе Банг Ла Он в районе Као Лак, между центром Као Лак и рынком Банг Нианг. Окунитесь в атмосферу роскоши тропического побега, где вы будете жить настоящим моментом. Найдите свое блаженство на пляжах с золотым песком и поиграйте в кристально-голубых водах Андаманского моря.

Курорт X10 Khaolak располагает обширным спа- и фитнес-центром, 5 бассейнами, множеством ресторанов изысканной кухни и специальным детским клубом. Все это в сочетании с высочайшей безопасностью и комфортом, которые удовлетворят даже самых взыскательных путешественников, позволяя вам и вашим близким расслабиться в полном спокойствии.