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Поскольку расположение играет ключевую роль в выборе идеального отеля, X10 Khaolak Resort расположен в престижном районе Банг Ла Он в районе Као Лак, между центром Као Лак и рынком Банг Нианг. Окунитесь в атмосферу роскоши тропического побега, где вы будете жить настоящим моментом. Найдите свое блаженство на пляжах с золотым песком и поиграйте в кристально-голубых водах Андаманского моря.
Курорт X10 Khaolak располагает обширным спа- и фитнес-центром, 5 бассейнами, множеством ресторанов изысканной кухни и специальным детским клубом. Все это в сочетании с высочайшей безопасностью и комфортом, которые удовлетворят даже самых взыскательных путешественников, позволяя вам и вашим близким расслабиться в полном спокойствии.
38/9 Moo 6, Petchakasem Road, Khuk Khak, Takuapa, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82220