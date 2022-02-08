PHANG-NGA TEST & GO

Пески Као Лак от курорта Кататани - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.8
оценка с
1583
Обновление February 8, 2022
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Вдохновленный любовью к природе, The Sands Khao Lak от Katathani Resort (SHA Plus +) - это ворота к истинному отдыху и незабываемым впечатлениям от отпуска с его праздником безмятежности, простора и стиля. Расположенный на красивых золотых песках пляжа Банг-Тонг, вы окажетесь рядом с сияющими синими водами, освежающим бризом и нетронутой природой. Отель находится примерно в 60 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и всего в нескольких минутах ходьбы от оживленного центра Као Лака, где вы найдете множество ресторанов, баров и магазинов. Курорт может похвастаться тщательно продуманными и роскошно обставленными номерами, вдохновленными ритмом природы и оформленными в изысканной светлой цветовой гамме. Sands Khao Lak by Katathani Resort (SHA Plus +) - это просто идеальный пляжный курорт для особенного отдыха.

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Адрес / Карта

Petchkasem rd., Nang Tong Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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