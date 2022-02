Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пески Као Лак от курорта Кататани в приоритетном порядке, и Пески Као Лак от курорта Кататани будет получать оплату напрямую от вас.

Вдохновленный любовью к природе, The Sands Khao Lak от Katathani Resort (SHA Plus +) - это ворота к истинному отдыху и незабываемым впечатлениям от отпуска с его праздником безмятежности, простора и стиля. Расположенный на красивых золотых песках пляжа Банг-Тонг, вы окажетесь рядом с сияющими синими водами, освежающим бризом и нетронутой природой. Отель находится примерно в 60 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и всего в нескольких минутах ходьбы от оживленного центра Као Лака, где вы найдете множество ресторанов, баров и магазинов. Курорт может похвастаться тщательно продуманными и роскошно обставленными номерами, вдохновленными ритмом природы и оформленными в изысканной светлой цветовой гамме. Sands Khao Lak by Katathani Resort (SHA Plus +) - это просто идеальный пляжный курорт для особенного отдыха.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX