KRABI TEST & GO

Layana Resort & Spa 4 звезд - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
9.4
оценка с
356
Обновление February 25, 2022
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Layana Resort & Spa is no longer operating as an SANDBOX.

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Этот курортный бутик-отель расположен напротив белого песчаного пляжа, в окружении ухоженных тропических садов на фоне лесистых холмов. В вместительных комнатах в павильоне есть одеяла из гусиного пуха, кушетки и балконы с панорамой на сад или горы. Прекрасный пейзажный бассейн с морской водой, а персонал приносит вам ледяные полотенца, воду и фрукты на ваш солярий. Вдоль пляжа вы найдете отличные рестораны, но на курорте подают одни из лучших блюд тайской и интернациональной кухни на острове, а к вашему столу приходит шеф-повар, чтобы все было как можно лучше. Гости могут заняться сноркелингом, дайвингом и каякингом, а также отправиться в прекрасную поездку на остров Пхи-Пхи. Или просто расслабьтесь и позвольте себе побаловать себя великолепием Layana Resort & Spa (SHA Plus +).

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Адрес / Карта

272 Moo 3 Saladan, Pra Ae Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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