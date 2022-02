Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Layana Resort & Spa de manière prioritaire, et Layana Resort & Spa percevra directement le paiement de votre part.

Layana Resort & Spa is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Ce complexe de charme fait face à une plage de sable blanc, entouré de jardins tropicaux bien entretenus avec des collines boisées en toile de fond. Les chambres du pavillon sont spacieuses avec des couettes en duvet d'oie, un lit de repos et des balcons avec vue sur le jardin ou la montagne. La piscine d'eau salée à débordement est charmante et le personnel apporte des serviettes glacées, de l'eau et des fruits à votre transat. Vous trouverez d'excellents restaurants le long de la plage, mais le complexe propose certains des meilleurs plats thaïlandais et internationaux de l'île avec un chef visitant votre table pour s'assurer que tout est le meilleur. La plongée en apnée, la plongée et le kayak sont disponibles ainsi qu'un merveilleux voyage sur l'île de Phi Phi. Ou détendez-vous simplement et laissez-vous dorloter dans la splendeur du Layana Resort & Spa (SHA Plus+).

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Layana Resort & Spa , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Layana Resort & Spa VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.