Курортный спа-отель Lanta Cha Da Beach (SHA Plus +) расположен у побережья Краби, на берегу моря на живописном острове Ко Ланта. Международный аэропорт находится примерно в 80 км, время в пути - около 1,5 часов. Гости находятся недалеко от нескольких отличных мест для дайвинга из-за близости к нескольким другим островам, таким как Пхи-Пхи и Ко Ма. Другие мероприятия включают каякинг и сноркелинг, а если вы хотите остаться на суше, старый город ждет своего часа. В курортном спа-отеле Lanta Cha Da Beach (SHA Plus +) также есть бассейн на пляже с прекрасным баром у кромки бассейна Oasis. Также на курорте есть спа-центр Vimala, который предлагает массажные процедуры, разработанные в соответствии с вашими требованиями. Дополнительные удобства включают четыре бассейна, среди которых самый большой на острове, и даже игровую комнату. Lanta Cha Da Beach Resort and Spa (SHA Plus +) предлагает идеальное сочетание тайского шарма и исключительного обслуживания, чтобы гости могли расслабиться и по-настоящему насладиться отдыхом.

