Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Lanta Cha Da Beach Resort and Spa de manière prioritaire, et Lanta Cha Da Beach Resort and Spa percevra directement le paiement de votre part.

Lanta Cha Da Beach Resort and Spa is no longer operating as an SANDBOX .



Au large de Krabi, le Lanta Cha Da Beach Resort and Spa (SHA Plus+) bénéficie d'un emplacement en bord de mer sur l'île pittoresque de Koh Lanta. L'aéroport international est à environ 80 kilomètres avec un temps de trajet d'environ 1h30. Les clients sont à proximité de plusieurs excellents sites de plongée en raison de sa proximité avec plusieurs autres îles telles que Phi Phi et Koh Mah. D'autres activités incluent le kayak et la plongée en apnée, et si vous souhaitez rester sur terre, la vieille ville attend d'être explorée. Le Lanta Cha Da Beach Resort and Spa (SHA Plus+) comprend également une piscine en bord de mer avec le parfait bar dans l'eau, Oasis. Également au complexe se trouve le spa Vimala qui propose des massages personnalisés conçus pour répondre à vos besoins. Les autres équipements comprennent quatre piscines, dont la plus grande de l'île, et même une salle de jeux. Lanta Cha Da Beach Resort and Spa (SHA Plus+) offre le mélange parfait de charme thaïlandais et de service exceptionnel afin que les clients puissent se détendre et profiter pleinement de leurs vacances.

