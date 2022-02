Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ลันตา ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ลันตา ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Lanta Cha Da Beach Resort and Spa is no longer operating as an SANDBOX .



นอกชายฝั่งกระบี่ ลันตา ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHA Plus+) ตั้งอยู่บนทำเลริมชายหาดบนเกาะลันตาอันงดงาม สนามบินนานาชาติอยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง แขกจะอยู่ใกล้กับแหล่งดำน้ำที่ยอดเยี่ยมหลายแห่ง เนื่องจากอยู่ใกล้กับเกาะอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น เกาะพีพีและเกาะม้า กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ พายเรือคายัคและดำน้ำตื้น และหากคุณต้องการอยู่บนบก เมืองเก่าก็รอให้คุณไปสำรวจ ลันตา ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHA Plus+) มีสระว่ายน้ำริมชายหาดพร้อมบาร์ในสระ โอเอซิสที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ที่รีสอร์ทยังมีวิมาลาสปาซึ่งให้บริการนวดบำบัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ได้แก่ สระว่ายน้ำ 4 สระ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะ และแม้แต่ห้องเกม ลันตา ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHA Plus+) ผสมผสานเสน่ห์แบบไทยๆ เข้ากับบริการอันยอดเยี่ยม เพื่อให้แขกได้พักผ่อนและเพลิดเพลินกับวันหยุดอย่างแท้จริง

