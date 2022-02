Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にランタチャダビーチリゾートアンドスパ 直接連絡し、 ランタチャダビーチリゾートアンドスパが直接支払いを回収します。

Lanta Cha Da Beach Resort and Spa is no longer operating as an SANDBOX .



クラビ沖のランタチャダビーチリゾートアンドスパ(SHA Plus +)は、絵のように美しいランタ島のビーチフロントにあります。国際空港は約80kmの距離にあり、所要時間は約1.5時間です。 PhiPhiやKohMahなどの他のいくつかの島に近いため、ゲストはいくつかの素晴らしいダイビングスポットの近くにあります。その他のアクティビティにはカヤックやシュノーケリングがあり、陸上に留まりたい場合は、旧市街が探索されるのを待っています。ランタチャダビーチリゾートアンドスパ(SHA Plus +)には、完璧なスイムアップバーであるオアシスのあるビーチフロントプールもあります。また、リゾートには、お客様の要件を満たすようにカスタム設計されたマッサージトリートメントを提供するVimalaスパがあります。その他の設備には、島で最大の4つのスイミングプール、さらにはゲームルームがあります。ランタチャダビーチリゾートアンドスパ(SHA Plus +)は、タイの魅力と卓越したサービスの完璧な組み合わせを提供し、ゲストがリラックスして本当に休暇を楽しむことができるようにします。

