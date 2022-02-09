KRABI TEST & GO

甲米海蓝宝石度假村 - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.9
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更新于 February 9, 2022
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Krabi Aquamarine Resort & Spa 位于甲米的诺帕拉塔拉 (Nopparat Thara) 地区，是娱乐和放松的理想场所。酒店距离市中心 1 公里，方便客人前往重要的城镇设施。对于那些想要冒险的人来说，奥南、朋友美术馆、按摩角只是游客可以使用的一些景点。此外，距奥南地标、步行街和甲米海蓝宝石夜生活度假村及水疗中心仅几步之遥，优质的服务和一流的设施会让您度过难忘的时光。入住这家美妙的酒店时，客人可以享受所有客房的免费无线网络连接、24 小时前台、行李寄存、公共区域无线网络连接、停车场。此外，所有客房均配备各种舒适设施。许多房间甚至提供液晶电视/等离子屏幕、独立客厅、互联网接入 - 无线、互联网接入 - 无线（免费）、无烟客房，以取悦最挑剔的客人。酒店的休闲设施包括室外游泳池、按摩、游泳池（儿童），专为逃离和放松而设计。无论您的旅行目的是什么，甲米海蓝宝石度假村都是您在甲米逗留的绝佳选择。

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地址/地图

169 Moo 3, Ao Nang, Nopparat Thara, Krabi, Thailand, 81180

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