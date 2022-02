Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Krabi Aquamarine Resort de manière prioritaire, et Krabi Aquamarine Resort percevra directement le paiement de votre part.

Idéal pour s'amuser et se détendre, le Krabi Aquamarine Resort & Spa est situé dans le quartier Nopparat Thara de Krabi. L'hôtel se trouve à 1 km du centre-ville et permet d'accéder aux principales installations de la ville. Pour ceux qui souhaitent sortir, Ao Nang, Friend Art Gallery, Massage Corner ne sont que quelques-unes des attractions qui s'offrent aux visiteurs. De plus, à quelques pas du monument d'Aonang, de la rue piétonne et de la vie nocturne du Krabi Aquamarine Resort & Spa, l'excellent service et les installations de qualité supérieure garantissent un séjour inoubliable. Lors de séjour dans ce magnifique établissement, les clients peuvent profiter de WiFi gratuit dans toutes les chambres, réception 24h/24, stockage de bagages, WiFi dans les espaces communs, parking. De plus, toutes les chambres offrent une variété de conforts. De nombreuses chambres disposent même de télévision LCD/plasma, salon séparé, accès internet – sans fil, accès internet – sans fil (gratuit), chambres non-fumeur pour satisfaire les clients les plus exigeants. Les installations de loisirs de l'hôtel, qui comprennent une piscine extérieure, un massage, une piscine pour enfants, sont conçues pour assurer une détente maximale. Quel que soit le but de votre visite, Krabi Aquamarine Resort & Spa est un excellent choix pour votre séjour à Krabi.

