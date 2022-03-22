JW Марриотт Као Лак Резорт и Спа - Phang-nga Sandbox Hotel

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Этот роскошный прибрежный отель является прекрасной базой для знакомства с природой и историей. Близлежащие Симиланские острова, несомненно, являются лучшими местами для дайвинга в Таиланде, а три национальных парка идеально подходят для пеших прогулок и прогулок на слонах, рафтинга и гребли на каноэ. В соседнем Старом городе Такуапа есть несколько зданий, спроектированных в китайско-португальском стиле. На курорте также организуются игры и предлагаются немоторизованные виды спорта, такие как каякинг. Кроме того, можно взять напрокат горные велосипеды, чтобы исследовать близлежащие деревни. После напряженного дня вы обязательно насладитесь процедурами, предлагаемыми в спа-салоне Quan. JW Marriott Khao Lak Resort and Spa - это роскошь в лучшем виде, и было бы трудно найти лучшее место в Као Лаке.